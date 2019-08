La versione di Elder: temevo di essere aggredito

Undici coltellate perché temeva per la sua incolumità. "Elder ci ha detto che aveva paura di essere strangolato, di essere oggetto di un'aggressione" da parte del vicebrigatiere Mario Cerciello Rega che si è presentato all'appuntamento quella notte, perché "non sapeva che fosse un carabiniere". Lo riferiscono gli avvocati Roberto Capra e Renato Borzone, legali di Finnegan Lee Elder, il ragazzo americano reo confesso dell'omicidio del carabiniere a Roma. Elder non ha ribadito la confessione al Gip. In carcere per il delitto c'è anche l'altro ragazzo americano che era con Elder quella notte, Christian Gabriel Natale Hjorth.