"Stuprata nel centro di Roma", la denuncia choc di una 14enne

Un uomo l'ha fatta bere e poi ha approfittato di lei. Il fatto ha come vittima e protagonista una ragazzina italo-tedesca di 14 anni e sarebbe avvenuto a Campo de' Fiori, nel pieno Centro di Roma. La giovane è stata soccorso da alcuni passanti che l'hanno notata in lacrime vicino all'ingresso della metro A Flaminio, a due passi da Villa Borghese. L'adolescente è stata portata al pronto soccorso pediatrico del Policlinico Umberto I dove l'ha raggiunta la mamma insieme con alcuni funzionari dell'ambasciata tedesca, scrive il Messaggero che ha dato la notizia. In ospedale insieme agli agenti del commissariato Villa Glori sono accorsi i colleghi della IV Sezione per i reati contro i minori della Squadra Mobile ed il magistrato del pool anti-violenze della procura di Roma, coordinato da Maria Monteleone.

La ragazza avrebbe raccontato agli inquirenti che un uomo, dopo averla avvicinata nei pressi di Campo de' Fiori, in pieno centro storico, le avrebbe prima offerto da bere e poi avrebbe abusato di lei. Al momento sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.