Kevin Spacey riappare a Roma. E legge "Il pugile a riposo"

A sorpresa dopo due anni fuori dalle scene in seguito allo scandalo molestie in cui è stato coinvolto (e dopo che le accuse a suo carico sono cadute), l'attore Kevin Spacey torna in scena. Il due volte premio Oscar ha recitato "Il pugile a riposo" a Palazzo Massimo, a Roma, durante un evento tenuto segreto fino all'ultimo. La star ha letto la poesia di Gabriele Tinti dedicata all'atleta con accanto la statua bronzea attribuita a Lisippo e conservata all'interno dello stesso museo. A dare per primi la notizia del ritorno dell'attore che ha recitato davanti ad una manciata di spettatori, la pagina Twitter SupportKevinSpacey.

La presenza di Spacey è stata tenuta nascosta fino alla fine, difatti sul sito del Museo Nazionale Romano la serata era stata annunciata in maniera misteriosa in un comunicato in cui si leggeva: "la lettura di brani del poeta e scrittore Gabriele Tinti sarà effettuata da un due volte premio Oscar".