Precipita dalla banchina del Tevere: muore turista di 19 anni

Tragedia a Roma. Un turista francese di 19 anni è morto la scorsa notte dopo essere precipitato da Lungotevere dei Tebaldi, al centro della Capitale, sulla banchina sottostante del Tevere. Il giovane si trovava in vacanza a Roma insieme a due amici suoi coetanei e durante una passeggiata serale, dopo un giro in alcuni locali, è salito sul parapetto perdendo l’equilibrio e facendo un volo di 15 metri che gli è costato la vita. Gli amici hanno chiamato il numero unico delle emergenze e sul luogo è giunto il 118 che ha subito constatato il decesso. Sul posto dell’incidente è intervenuta una volante dei carabinieri del gruppo Roma Quirinale insieme agli agenti della Sezione Rilievi di via In Selci. Al momento sono in corso le indagini per capire se i giovani avessero bevuto alcolici.

Sull’episodio è intervenuto il Codacons, secondo cui «è indispensabile adottare misure a tutela dell’incolumità di cittadini e turisti, allo scopo di evitare nuove cadute e nuove vittime - afferma il presidente Codacons, Carlo Rienzi - Da tempo chiediamo di installare delle reti di sicurezza sul Lungotevere che, anche in caso di caduta accidentale, impediscano l’impatto con la banchina, associandole a sistemi di rilevamento a distanza in grado di segnalare in tempo reale anomalie o situazioni di pericolo, e consentire l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso».