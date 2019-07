Carabiniere ucciso a coltellate. Presi e interrogati quattro sospetti

Otto coltellate, delle quali una al cuore, hanno ammazzato questa notte il vice brigadiere Mario Rega Cerciello, 35 anni. E' successo poco dopo le 3, quando un equipaggio della stazione di piazza Farnese è intervenuto in via Pietro Cossa, nel centro di Roma, mentre due nordafricani pretendevano il pagamento di cento euro di "riscatto" per restituire alla vittima un borsello che gli avevano appena rubato (il cosiddetto "cavallo di ritorno"). Bloccati dai militari, uno dei due ladri ha estratto un coltello con il quale ha pugnalato il vice brigadiere colpendolo otto volte, una al cuore. Dopo il ferimento il vice brigadiere è stato trasportato d'urgenza al Santo Spirito dove è morto intorno alle 4 dopo un tentativo di rianimazione. Originario di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, il militare ucciso si era sposato poco più di un mese fa, il 19 giugno scorso. Questa mattina intanto quattro persone sospette sono state fermate e portate in una caserma dei carabinieri per essere interrogate.