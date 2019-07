"Fotografano i bambini". Linciaggio sfiorato a Ostia

Hanno rischiato il linciaggio, la furia delle famiglie inferocite che ieri pomeriggio affollavano la spiaggia del Lido di Ostia, se i carabinieri non li avessero caricati su un’auto di servizio e trasferiti rapidamente nel vicino comando dell'Arma.

Se la sono vista brutta, verso le 17, due indiani che dopo aver realizzato fotografie e video riprendendo dei bimbi sul bagnasciuga, sarebbero riusciti con qualche scusa ad avvicinare una bambina di nove anni e avrebbero tentato di allontanarsi con lei verso gli scogli frangiflutti, nel tratto di mare antistante i lidi Elmi e Salus, a pochi metri dal pontile pedonale di piazza dei Ravennati.

E sarebbe stata la bambina - secondo i racconti di alcune persone presenti - spaventata da quegli uomini, dalle loro parole o forse da un’azione che potrebbero aver compiuto, a tornare in lacrime in spiaggia, verso i genitori, e a raccontar loro ciò che era accaduto. A quel punto in spiaggia sarebbe scoppiato il panico. La notizia della presenza di due presunti «pedofili» è corsa veloce da un ombrellone all’altro, da un lettino ad una sdraio, scaldando presto gli animi degli adulti, i quali, a cominciare dal padre della piccola, avrebbero impedito ai due, circondandoli nell’acqua bassa, di allontanarsi. I presunti «pedofili» avrebbero approfittato della marea umana che ieri si era riversata sulle spiagge di Ostia e della confusione provocata, tra l’altro, dalla chiusura, proprio davanti al pontile, del 7° Rally di Roma capitale, a cui hanno assistito, secondo l’organizzazione, «migliaia di persone». Prima dell’intervento dei carabinieri, e quindi per evitare il peggio, il personale di uno degli stabilimenti balneari avrebbe portato gli stranieri in una cabina di legno, sorvegliandoli a vista. All’interno del cellulare di uno dei due - il quale avrebbe acconsentito di mostrare agli uomini dell’Arma le ultime immagini scattate - sarebbero stati trovati foto e video che ritraevano bambini in costume da bagno. Ma non solo: alcune immagini che i militari avrebbero visionato, sarebbero addirittura antecedenti a ieri pomeriggio. L’altro, invece, si sarebbe rifiutato di fornire il codice per sbloccare lo smarthphone. I due stranieri sono stati trattenuti al Comando in stato di fermo per tutta la notte in attesa della magistratura.