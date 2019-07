Allarme terrorismo rientrato. Il siriano non è in Italia

Si troverebbe all'estero e non in Italia il siriano segnalato alle forze di sicurezza italiane come presunto autore di un attentato. Il suo nome era stato segnalato nell'ambito dei continui scambi di informazioni tra Paesi. Sembra dunque, che all'esito degli accertamenti svolti immediatamente dall'antiterrorismo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l'allarme sia rientrato. "Domani andrò in Paradiso". E' questa la telefonata intercettata fatta dal siriano di 28 anni. Di lui si conoscono foto e generalità che, però, non sono state divulgate. Su Facebook il giovane è ritratto davanti alla Porta di Brandeburgo di Berlino.