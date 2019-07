Barricate di rifiuti in mezzo alla strada, rivolta alla Parrocchietta. Cassonetti ancora zeppi e residenti esasperati nella zona a ridosso delle case popolari a via San Pantaleo Campano, in XI Municipio, sopra il Trullo. La protesta è scoppiata nel tardo pomeriggio di oggi, quando i cittadini hanno rovesciato i bidoni in mezzo alla via bloccando l'accesso all'altezza di via Serravezza, la zona sopra il McDonalds per chi viene da Via Newton. Sul posto è arrivata la polizia, per calmare i residenti inferociti, che non potevano rincasare con le macchine. "La protesta dei residenti di San Pantaleo Campano è grave ed è un chiaro messaggio di sfratto al Sindaco Raggi, esasperati dal disservizio che ormai ha raggiunto livelli inverosimili in ogni angolo di quartiere - dice Marco Palma esponente romano di FdI - . La ditta Raggi & Zingaretti anche sulla gestione dei rifiuti ha fallito. Una riunione emergenziale non fa primavera. Per la questione rifiuti Roma necessita di un piano industriale".