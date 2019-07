Incendio poco dopo ore 16 in un grosso capannone in via del Cappellaccio, in zona Eur, nella Capitale. Le fiamme hanno colpito un capannone in prossimità del civico 132 e un'intensa colonna di fumo nero ha avvolto l'intero quartiere mandando in tilt il traffico. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma Capitale che ha chiuso la via, a partire dal viadotto della Magliana.