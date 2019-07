Rifiuti, il piano della Raggi: stiamo cercando siti all'estero

"Da inizio giugno Ama ha lavorato con turni straordinari, i lavoratori si sono messi a disposizione h24 e li ringrazio. E' un momento di grandissimo lavoro, non ci fermiamo, sicuramente questa apertura di altri siti regionali è fondamentale come altrettanto lo è il lavoro che stiamo facendo per trovare dei siti di destinazione all'estero". Così la sindaca Virginia Raggi a margine della conferenza stampa di presentazione del corridoio della mobilità Laurentino incalzata dai cronisti sull'emergenza rifiuti nella capitale.

"Oggi Ama ci darà i dati per quanto riguarda l'apertura degli altri siti regionali, quindi capiremo se questi flussi sono partiti. Su tutto il resto mi sembra di aver dimostrato chiaramente che alcuni impianti non sono stati aperti da subito come prevedeva l'ordinanza", ha detto la sindaca.