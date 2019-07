Nel Tevere riaffiora il corpicino di un neonato a Mezzocammino

Orrore nel Tevere, oggi pomeriggio alle 16 il corpo di un neonato è stato trovato nel fiume Tevere. Il piccolo corpo era impigliato nelle folta vegetazione tra l'acqua all'altezza del ristorante Anaconda, vicino al ponte di Mezzocammino, superato il GRA verso il mare. Età e sesso in un primo momento era indefinibile per il forte stato di decomposizione. Ma sembrerebbe che si tratti di una femmina. Sul posto in pochissimi minuti il nucleo sommozzatori Sierra Uno dei vigili del fuoco del comando di Roma hanno provveduto a recuperare il piccolo corpicino per poi consegnarlo agli organi competenti.