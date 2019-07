Arriva Putin, Roma si blinda: strade chiuse e Green Zone

La Capitale si prepara a ricevere Vladimir Putin, il presidente della federazione russa che, il prossimo 4 luglio, atterrerà intorno all’ora di pranzo all’aeroporto di Fiumicino per poi ripartire alle 22 della stessa giornata. Ore febbrili per la Questura di Roma che da giorni sta lavorando a ritmo battente per ottimizzare al meglio il ‘Piano di massima sicurezza’ , garantendo gli spostamenti del presidente Putin.

Il primo appuntamento di giovedì del premier russo avverrà presso la santa sede in Vaticano dove è previsto un incontro con Papa Francesco. Subito dopo ci sarà il trasferimento presso il Quirinale dove si svolgerà una colazione con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Alle 16 dello stesso pomeriggio l’auto presidenziale si dirigerà verso Palazzo Chigi dove avverrà un importante incontro con il premier Giuseppe Conte.

La ‘Green zone’ comprenderà principalmente il centro storico che per sicurezza sarà ‘blindato’ al traffico. Dalle 19:00 del 3 luglio fino alle 07:00 del 5 luglio scatterà il divieto di accesso ai mezzi per il trasporto merci di massa inferiore alle 3,5 tonnellate in tutta la zona a traffico limitato (Ztl). L’area comprende oltre 50 strade da viale Castro Pretorio a via dei Fori Imperiali passando piazza del Popolo, via Veneto, via Trinità dei Monti, piazza del Campidoglio.

Come da info notificate dall’Agenzia per la mobilità i primi provvedimenti inizieranno fin dalle 13:00 del 3 luglio, adiacenze l'area dell'Hotel St. Regis dove sono previsti i divieti di sosta e le rimozioni di auto, moto e furgoni in via Vittorio Emanuele Orlando (tra piazza San Bernardo e piazza della Repubblica), via Parigi, via XX Settembre (tra via Pastrengo e via Vittorio Emanuele Orlando), piazza San Bernardo, l'intero parcheggio tra gli incroci con via Romita, via Vittorio Emanuele Orlando e via Barbieri.

Lo stesso accadrà entro le 08:00 del 4 luglio in via dei Sabini, via del Parlamento, via del Corso (tra via San Claudio e via delle Muratte), via della Colonna Antonina, via dei Bergamaschi e piazza di Montecitorio. L’ultimo appuntamento del premier russo sarà quello a fine serata prima di ripartire presso Villa Madama.