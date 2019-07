Paura a Colli Aniene. Esplode un autobus: fiamme e fumo

Due esplosioni, poi l'autobus che va a fuoco. Paura in via Togliatti, a Colli Aniene, quartiere del quadrante est di Roma. Il rogo è partito intorno alle 20.30 mentre il mezzo Atac della linea 058 stava procedendo con passeggeri a bordo all'altezza dell'ufficio postale. "Intorno alle 20, per ragioni ancora da accertare, un bus in servizio sulla linea 058 è stato interessato da un principio di incendio mentre percorreva via Togliatti. L'autista ha subito fatto scendere i passeggeri e ha tentato di spegnere l'incendio, mentre venivano allertati i vigili del fuoco. Purtroppo non è stato possibile fermare le fiamme che hanno avvolto l'intera vettura", spiega l'Atac in una nota. "Il bus era in servizio dal 2005. Non c'è stata alcuna conseguenza per le persone", fa sapere l'azienda dei trasporti.

I residenti allarmati stanno diffondendo sui social network le immagini dell'incidente, anche per l'imponente colonna di fumo che si è sollevata mentre le fiamme divoravano il mezzo. QUello di oggi è l'ennesimo caso di un mezzo Atac andato a fuoco in servizio.