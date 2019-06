"Grazie sindaco eroe", l'ultimo saluto di Rocca di Papa

Una folla commossa sta assistendo nel parco della Pompa di Rocca di Papa ai funerali del sindaco Emanuele Crestini scomparso pochi giorni fa in seguito alle ferite riportate nell'esplosione che ha devastato la sede del comune della città alle porte di Roma.

"Appresa la notizia della scomparsa del sindaco Emanuele Crestini, nel tentativo di mettere in salvo dipendenti del Comune di Rocca di Papa esprime all'intera Comunità cittadina, ai parenti e ai congiunti viva partecipazione e sentite condoglianze", è il messaggio di Papa Francesco, letto dal cardinale Tarcisio Bertone, nel corso dei funerali del sindaco-eroe, Emanuele Crestini. Alla cerimonia oltre 2000 persone. Il cardinale Bertone ha poi ricordato il primo cittadino di Rocca di Papa. "Aiutava tutti, era sempre presente in prima persona. Era davvero un uomo perbene", ha detto Bertone che ha aggiunto: "E' stato lui l'ultimo ad uscire mettendo in salvo dipendenti e cittadini, ricordiamo anche il suo collaboratore, Vincenzo Eleuteri".