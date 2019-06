Otto mesi per riparare due scale

Repubblica metro A riapre alle 5.30 di questa mattina. L’annuncio è arrivato ieri, con un cinguettio a metà pomeriggio del sindaco di Roma, Virginia Raggi: «La stazione Repubblica della metro A riaprirà domani mattina in sicurezza. Ci scusiamo per i disagi che cittadini e commercianti hanno dovuto affrontare in questi mesi a causa dei lavori straordinari di manutenzione».

SCALE MOBILI ESSENZIALI

Quattro scale sulle 6 esistenti, stessa situazione di Spagna, quindi appena al di sopra dello standard minimo di sicurezza. Spagna è la stazione più profonda dell’intera rete di metropolitane capitoline con un dislivello di 54 metri. Seguono a pari merito sui 30 metri di profondità Barberini, Repubblica e San Giovanni (metro C). Repubblica e Barberini, inoltre, non hanno scale fisse ma solo quelle mobili. Quattro scale mobili funzionanti su sei, quindi, è il minimo per tenere aperta la stazione.

IL LUNGO STOP IN CENTRO

In totale, quindi, riaprendo oggi, Repubblica è rimasta chiusa 243 giorni. Spagna era rimasta chiusa 44 giorni consecutivi più 5 giorni totali a dicembre e, sempre a dicembre, altri 6 giorni con il giochino «apri/chiudi». Barberini è, invece, ancora avvolta dal mistero: chiusa da 93 giorni consecutivi (più 3 totali a dicembre, 8 parziali sempre a dicembre, 4 a gennaio e 2 parziali a marzo), secondo le ultime informazioni di Atac la stazione è ancora sotto sequestro da parte della magistratura che, però, ha autorizzato per la seconda volta il sopralluogo dei tecnici necessario a stilare il programma degli interventi che dovrà essere sottoposto anche ai Pm...

