Terremoto, paura tra Roma e i Castelli: gente in strada e verifiche sui danni

"Dopo la paura di ieri sera, la notte è trascorsa tranquilla. Una decina di persone hanno dormito al palazzetto dello sport allestito dopo la scossa perché sono necessarie verifiche nei loro appartamenti". A dirlo è Fausto Giuliani, sindaco di Colonna, all'indomani della scossa di magnitudo 3.6 registrata alle ore 22.43 dall'Ingv. "Oggi sarà una giornata di controlli sugli stabili per escludere qualsiasi situazione di rischio", ha spiegato. "Danni concreti non si sono registrati, stiamo valutando casi di cornicioni danneggiati, qualche casa dovrà essere sgomberata ma a titolo precauzionale. Stiamo allestendo anche il palazzetto dello sport per eventuali persone che ritengano di non rientrare in casa o siano costrette a non dormire in casa, considerato che qualche palazzina presenta dei problemi".

"Nessun danno significativo". E' questa la valutazione della Protezione civile dopo le prime verifiche effettuate dalla sala operativa. "La scossa -spiega il capo ufficio stampa- ha interessato alcuni Comuni del Lazio. Abbiamo registrato preoccupazione nella popolazione interessata ma per fortuna non ci sono danni di nessun tipo, nè alle persone nè alle case".

"Abbiamo attivato al campo sportivo una zona di accoglienza dei cittadini. Molti sono nel panico e quindi abbiamo attivato un punto di accoglienza" per chi ha paura di rientrare a casa. Lo afferma il sindaco di San Cesareo Alessandra Sabelli. "I cittadini hanno avuto molta paura perché la scossa è stata forte", conclude.

La scossa di magnitudo 3.6 (nove chilometri di profondità) registrata alle ore 22.43 con epicentro a tre chilometri da Colonna è stata avvertita nei comuni vicini (San Cesareo, Gallicano nel Lazio, Zagarolo, Monte Compatri e Monte Porzio Catone) e Roma. Nella notte si sono verificate repliche di lieve entità. "Terremoto bello forte a Roma adesso o sono impazzito?", è uno dei tanti posto condivisi su Twitter e Facebook dagli utenti preoccupati.