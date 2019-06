Discoteche abusive e alcol fuori orario, colpo alla movida selvaggia

Eur, Ostiense, San Lorenzo, Colle Oppio, Monti, piazza Bologna, piazzale delle Province e tutte le vie limitrofe alla stazione Termini sono state ‘oggetto’ di 3800 controlli da parte della Polizia locale che, durante le verifiche presso le attività commerciali ed i pubblici esercizi ha contestato 26 violazioni ad avventori ed esercenti non solo per il mancato rispetto dell’ordinanza anti-alcool ma anche per le reiterate irregolarità riscontrate per somministrazione di alimenti e bevande non autorizzate. Circa 20.000 euro di sanzioni invece sono state stilate per occupazioni di suolo pubblico abusive.

In particolare, in una locale dell’Eur, dove la somministrazione di alcolici avveniva anche oltre l’orario consentito è stato accertato un illecito di oltre 6.000 euro.

Nei pressi della Stazione Termini invece le pattuglie sono intervenute in quella che a tutti gli effetti era una discoteca abusiva dove era in corso una festa: all’interno di un bar il titolare aveva allestito una sala da ballo senza autorizzazione e priva dei requisiti di agibilità e sicurezza. L’uomo, un italiano di 50 anni, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e sanzionato per la somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito.

Nell'ambito degli interventi sulla sicurezza stradale, gli agenti hanno accertato oltre 500 violazioni al codice della strada ed eseguito 142 verifiche per contrastare la guida in stato di ebbrezza: in piazza Guglielmo Marconi è stato fermato un ragazzo di 27 anni che, alla guida di una Smart, è risultato non solo positivo alla prova dell’etilometro ma era anche al volante nonostante non avesse mai conseguito la patente.

Il ragazzo si era messo alla guida al posto del suo amico che aveva bevuto troppo: ma anche lui era ubriaco, nonché privo di patente. Denunciato per guida in stato di ebbrezza ed a suo carico sono state elevate sanzioni per oltre 5.000 euro. Le sanzioni elevate per eccesso di velocità – rilevate con strumentazione velox - sono stante oltre 400, mentre i veicoli rimossi per soste irregolari, 120.