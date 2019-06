Le scale "immobili" della metro di Roma: 80 impianti rotti

Trentotto stazioni, fra metro A, metro B, metro C e Roma-Lido di Ostia, con scale mobili, ascensori o montascale fuori servizio. Un’ottantina buona di impianti fermi. Ed è così da giorni. Sulla linea A, 17 stazioni con impianti rotti sul totale di 27 fermate che compongono la linea, il 63%. Sulla linea B, 16 stazioni su 26, cioè il 62%.

Sulla C si va un po’ meglio: solo 4 stazioni con impianti guasti su 22 in totale, cioè «solo» il 18%. Certo, poi sulla C sarebbe appena il caso di ricordare che la linea è stata aperta nel 2014, solo 5 anni fa (scarsi) e che ci siano fuori uso a Grotte Celoni e Torre Spaccata le scale mobili e a Alessandrino e Centocelle l’ascensore, la dice lunga sul pessimo stato di manutenzione del trasporto romano...

