Cinema America, nuova aggressione: la vittima è una ragazza

Una nuova aggressione la scorsa notte ha preso di mira i ragazzi del Cinema America. La Digos della Questura di Roma, che ha identificato e denunciato 4 degli autori dell'aggressione del 16 giugno ai danni dei giovani dell'Associazione Cinema America, indaga per individuare gli altri responsabili dell'aggressione di Trastevere del 16 giugno e, nelle ultime ore, anche per stanare coloro che, nella scorsa nottata, hanno aggredito, nelle zone adiacenti all'Arena estiva del Cinema America, Federica Zacchia, ex fidanzata del Presidente dell'associazione ''Piccolo America'' Valerio Carocci. La Questura di Roma "ha attivato adeguate misure di vigilanza in tutta l'area interessata dagli eventi dell'associazione 'Piccolo America', tese ad assicurare -si legge in una nota- che le attività culturali e ricreative si svolgano in assoluta serenità".

"Prima 4 ragazzi 'colpevoli' solo di indossare una maglietta, ora anche una ragazza. Che vigliacchi. Gli episodi di violenza che, come ha accertato la Digos,sono collegati a militanti di #CasaPound sono vergognosi e non verranno mai tollerati in questa citta'. Vicini al #CinemaAmerica". Così su Twitter la sindaca di Raggi.