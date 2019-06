Altri guai: Raggi smentita sull’incarico a Lanzalone

È ufficiale. L'incarico di collaborazione che Virginia Raggi aveva detto di aver formalizzato con l'avvocato genovese Luca Lanzalone, ex presidente di Acea, ora ai domiciliari e sotto processo con l'accusa di essersi lasciato corrompere da Luca Parnasi per favorirlo nell'iter autorizzativo per la realizzazione dello stadio dell'As Roma, non esiste. Mercoledì i finanzieri sono andati in Campidoglio, su delega della procura della Corte dei conti del Lazio, per acquisire il documento al quale aveva fatto riferimento la sindaca il 7 marzo 2017, nel corso di una seduta del Consiglio comunale.

Era stata...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI