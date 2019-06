Nui Lua, il flume ride che mette a "dura prova" la famiglia

Un evento vulcanico! A poca distanza dall’inaugurazione dell’area Giungla Tonga: domenica 16 giugno “debutta”, con un grande evento inaugurale riservato alla stampa e a un selezionato numero di ospiti, Nui Lua, una nuova attrazione dedicata a tutta la famiglia. Madrina d’eccezione: Elena Santarelli. Conduttrice televisiva, attrice, showgirl ma soprattutto mamma, Elena è una giovane donna che riesce a conciliare una brillante carriera con la vita di mamma. Non a caso, infatti, il compito di tagliare il nastro della nuova attrazione... e chissà, forse di affrontare per prima l’intrepido Nui Lua!

La leggenda, una storia da brividi.

Prima dei dettagli è doveroso un salto indietro nel tempo! Un’antica leggenda avvolge nel mistero il minaccioso vulcano Nui Lua che sovrasta, incontaminato, l’area Giungla Tonga: la foresta vergine di Rainbow MagicLand, un luogo popolato da avventurose attrazioni di ogni genere! Ai piedi del vulcano si staglia un grande lago sulle cui rive alcuni temerari esploratori pare abbiano rinvenuto alcune iscrizioni che raccontano di una divinità nascosta da sempre nel cuore della montagna incandescente. Il mistero nel tempo si è rafforzato e ha acceso la fantasia d’intere generazioni!

La realtà, un’emozione imperdibile!

Oggi come allora, solo i più coraggiosi riusciranno ad attraversare indenni le acque agitate e scovare finalmente l’idolo nascosto nella grotta infuocata! Solo oggi, a differenza di allora, tutti si cimenteranno a raggiungere Nui Lua, il divertentissimo flume ride per vivere insieme incredibili avventure, tra altissimi schizzi d’acqua, getti di fuoco, fumo e magma incandescente.

La location: una giungla di emozioni!

Nui Lua sorge nel cuore di Tonga, la Giungla di Rainbow MagicLand, nuova grande area spettacolare inaugurata lo scorso aprile. Tonga custodisce al suo interno ben 13 attrazioni a misura di famiglia pronte a offrire emozioni uniche. Qualche esempio per tutti? Jungle Camp, il playground più grande e più alto d’Italia, con scivoli ed arrampicate avventurose, e ancora Motorgiungla dove, dopo uno speciale addestramento di guida, i giovani piloti si cimenteranno in un vero circuito automobilistico e conquisteranno l’ambitissima patente di guida di Rainbow MagicLand! E ancora: un King Kong di oltre 5 metri, 20.000 metri quadri dove sono state piantumate quasi 5000 nuove piante tropicali.

Nui Lua, l’attrazione per tutti!

Dal 16 giugno in poi la sfida di Nui Lua è aperta a ogni famiglia che desidera vivere e rivivere emozioni indimenticabili, navigando a bordo di imbarcazioni scavate nei tronchi: questo il mezzo con il quale affronteranno un canale turbolento, cercando di evitare innumerevoli pericoli! Getti di fuoco, fumo e lava contrasteranno il cammino di genitori e figli che si avventureranno per rendere omaggio alla divinità che sorveglia lo spirito maligno alloggiato all’interno del vulcano... lo stesso che ne regola le violente eruzioni! Siete pronti ad avventurarvi?

Ma quanto è grande Nui Lua?

Ecco soltanto alcuni numeri della nuova attrazione acquatica: un lago di ben 1250 m2 e 760 m3 d’acqua, 8 imbarcazioni da 4 posti ricavate da grossi “tronchi” che percorrono un torrente di 320 metri, due scivoli da 8 e 12 mt di altezza per discese mozzafiato tra impetuosi vortici d'acqua. Inoltre: un vulcano di oltre 18 m di altezza, che pesa 60 tonnellate, ed è corredato delle ultime tecnologie per effetti di fuoco, fumo, suono e video collegate tramite oltre 2km di cavi. (Per tutte le informazioni e il calendario consultare il sito www.magicland.it)