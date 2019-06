Stadio della Roma, delegazione giallorossa incontra il sindaco di Fiumicino

Una delegazione della As Roma con a capo il vicepresidente Mauro Baldissoni si è recata al Comune di Fiumicino per incontrare il sindaco Esterino Montino. Sul tavolo l'ipotesi di poter realizzare il nuovo stadio della Roma non più a Tor di Valle ma proprio nel comune del litorale.

Sotto la lente un'area di circa 350 ettari nel quadrante a ridosso del parco commerciale Leonardo Da Vinci. All'incontro, durato meno di un'ora, avrebbero partecipato anche un progettista e due emissari americani.