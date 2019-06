Fiamme negli ex studi di Sky sulla Salaria, palazzina evacuata

Fiamme in via Sambuca Pistoiese sulla Salaria a Roma, nella ex sede degli studi Sky. Dalle prime informazioni sembra che l’incendio abbia interessato un locale adibito a magazzino. Non ci sarebbero feriti. La palazzina andata a fuoco è stata evacuata. E' in corso l’intervento dei vigili del fuoco. Si indaga sulle cause.