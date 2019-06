Ragazzo di 17 anni va a fare il bagno e muore dopo pochi istanti

Tragedia a Torvaianica, dove un ragazzo di 17 anni romano (ne avrebbe compiuti 18 a luglio) è morto dopo essersi tuffato per fare un bagno. È accaduto nel pomeriggio, nel tratto di mare davanti a via Francia. Sono stati gli amici a dare l’allarme, dopo averlo perso di vista. Subito si sono attivati gli uomini della Capitaneria di Porto. Il corpo è stato ritrovato a 150 metri dalla riva. Inutili i tentativi di rianimare la vittima da parte degli operatori del 118, che ne hanno poi constatato la morte. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Torvaianica che indagano sull’accaduto. Non è chiaro se il ragazzo sia morto per un malore, se sia deceduto per affogamento o se si sia tolto la vita. La salma del giovane è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed è stata disposta l’autopsia.