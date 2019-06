È l'Eur ma ormai sembra il Bronx

Ancora una lite finita in tragedia dopo un diverbio in un locale notturno. Teatro dell'episodio, il quartiere Eur. Qui, l'altra notte, tre ragazzi che volevano trascorrere la serata nella discoteca hanno litigato con un altro gruppo di giovani. Sembrava finita lì, ma invece uno dei «litiganti» è salito in auto e l'ha usata come un'arma per travolgere i «rivali». Il bilancio è di due persone in gravi condizioni. Portati in codice rosso in tre ospedali, uno dovrà essere sottoposto a un intervento maxillo-facciale al volto, un secondo stato colpito a una gamba. L'investitore, un ventitreenne, è stato fermato poco dopo in via dell'Oceano Indiano dalla polizia, che ora sta vagliando la sua posizione. Gli investigatori stanno anche ascoltando i testimoni e cercando eventuali telecamere di zona che possano aver ripreso la scena. I fatti sono avvenuti verso le 3.30 del mattino in via di Val Fiorita, dove si trova la «Bibliotechina». Non sono chiari i motivi della lite avvenuta nel parcheggio vicino alla discoteca fra le due comitive, ma probabilmente sono futili. Qualche parola di troppo, uno sguardo interpretato male e la rabbia si trasforma in violenza...

