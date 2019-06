Turista muore alla Landriana. Il cadavere resta a terra per sette ore

Stava visitando i Giardini della Landriana quando è stato colto da un malore e si è accasciato al suolo. E' morto così venerdì scorso un turista tedesco di circa 60 anni mentre era in visita ad Ardea con la sua compagna. Nonostante la rapida assistenza del personale dei Giardini per l'uomo non c'è stato nulla da fare. E' allora, però, che è iniziata la vera odissea burocratica. Il cimitero di Ardea, infatti, non possiede camera mortuaria ed è stato necessario attendere l'autorizzazione dell'ufficiale di stato civile per trasportare la salma all'ospedale di Anzio. Come se non bastasse il certificato di morte doveva essere redatto da un medico necroscopo e non dal 118. E tra vari cavilli e ritardi, il corpo è rimasto in terra per ben sette ore.