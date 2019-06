Tony Papa, il manager della moda festeggia 30 anni di carriera

Sarà un grande evento dai grandi numeri. Domani, 9 giugno, dalle 20.30, l'imprenditore della moda Tony Papa, grande amico di molti personaggi dello showbiz, da Sabrina Ferilli a Manuela Arcuri, da Anna Tatangelo a Barbara Bouchet, da Gabriel Garko e Federico Zampaglione a Gianluca Vacchi, organizza un festone con oltre 500 ospiti del mondo della moda con aziende e distributori internazionali, personaggi dello spettacolo e dello sport, per festeggiare le sue 50 "primavere" e i 30 anni di attività del suo noto show-room "Spazio Papa". Location del festone non poteva che essere "Sublime La Villa", in via Fleming.

Il poliedrico Tony con i suoi 30 anni di carriera è di sicuro uno dei punti di riferimento commerciali del mondo della moda italiana e con il suo gruppo di lavoro "Spazio Papa" ha aiutato a far nascere e crescere commercialmente tanti brand di successo, da Dirk Bikkembergs a Jean Paul Gaultier, da Marithe François Gibaud a Merrell. Oggi collabora con Alessandro Dell’Acqua, Bottega Martinese, Emanuelle Vee, Frankie Morello, John Galliano, Les Hommes, Rodolfo Zengarini, Voile Blanche e molti altri di fama nazionale e internazionale.

Tra i numerosi ospiti attesi al dinner-party con musica e balli, personalità di rilievo della moda italiana ed internazionalecome, Adriano Franchi, Direttore Generale di AltaRoma, Sabrina Florio, Consigliere di amministrazione AltaRoma, Stefano Di Nezza, dg del marchio Frankie Morello, Salina Ferretti, dg del gruppo Falc s.p.a che comprende marchi come Voile Blanche, Just Say Wizz, Falcotto, Naturino e Flower Mountain, Federico Fontana Responsabile di produzione Les Hommes e Fabio Rubino F.C.O del marchio Les Hommes. E ancora, Gaetano Tagliente, Presidente del gruppo Euro Fashion con il brand Bottega Martinese, Giancarlo Tafuro, CEO De Primera moda e marketing, Rodolfo Zengarini, Presidente del calzaturificio Rodolfo Zengarini Italia, che produce e distribuisce brand a livello mondiale come Roberto Cavalli, Blumarine, John Galliano, John Richmond, Costume National, Alessandro dell’Acqua, Les Hommes – Urban e Frankie Morello.

Nella lista degli invitati anche Barbara Bouchet, Manuela Arcuri, Beppe Convertini conduttore de "La vita in diretta Estate", Carolina Marconi, Federico Zampaglione con la sua Giglia Marra, Vladimir Luxuria, Benedetta Mazza, Franco Oppini e Ada Alberti, Manila Nazzaro, Federico Moccia, Valeria Graci, Pino Insegno, Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Ludovico Fremont, Pamela Camassa, Luca Capuano e tanti altri. Insomma, un party esclusivo e divertente con molte sorprese, ovviamente “segrete". Si alterneranno alla consolle i dj Paolo Pompei, Claudio de Tullio, Mary Gehnyei e accompagnerà la serata la splendida voce di Lucy Campeti. Si prevede una tempesta di energia positiva oltre che di professionalità e competenza, accompagnata dal motto di vita di Tony, diventato poi il suo claim: #chicistrilla.