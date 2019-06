Cade nello stagno del giardino di casa. Muore bambino di due anni

Tragedia al quartiere Tre Cancelli, a Nettuno, sul litorale laziale. Un bimbo di due anni è affogato, secondo le prime informazioni, in un piccolo stagno nel giardino di un villino della zona, in via Santa Marinella. In base alle ricostruzioni della Polizia, il piccolo, giocando nel giardino della casa dove risiedeva, sarebbe sfuggito al controllo dei genitori. Scattato l'allarme, é intervenuto sul posto il 118, ma i tentativi per rianimarlo sono stati vani. Ad indagare sul caso è il Commissariato di Anzio.