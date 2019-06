Un pinocchio di legno per Virginia

Lo sguardo di Virginia Raggi è di quelli che, nonostante il significato del regalo, non mente. Un grande pinocchio di legno è stato infatti donato al sindaco di Roma Capitale dalla delegazione messicana in visita a Roma per studiare il progetto di reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro. Una gaffe bella e buona considerato che pinocchio è l'emblema della bugia. Insieme all'insolito pupazzo di legno anche una borsa con la stampa del volto della celebre pittrice messicana Frida Kahlo. Chissà se la prima cittadina riciclerà i doni ricevuti alla prima occasione buona....