Nigeriano picchia il portantino del pronto soccorso e fugge via

Ha picchiato con pugni in pieno volto un portantino all’interno del pronto soccorso del policlinico Umberto I, nella Capitale, e poi è scappato. È accaduto sabato scorso (l’episodio è stato reso noto oggi) nella sala d’attesa dell’ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia Roma Centro che stanno cercando un nigeriano di 48 anni che al momento è latitante. L’uomo - secondo quanto si apprende - era stato rimesso in libertà il giorno prima ed era in attesa di essere espulso. Il pestaggio è scattato senza motivo mentre la vittima distribuiva volantini. Poi il nigeriano è scappato e ha fatto perdere le tracce. Il giorno prima, l’uomo, aveva già aggredito i carabinieri.