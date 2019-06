Musica, teatro e deejay set sotto le stelle delle Terrazze

Torna il 7 giugno il divertimento targato Le Terrazze giunto alla sua sesta edizione, che proseguirà ogni venerdì e sabato per tutta l'estate fino al 22 settembre, con grandi nomi della comicità e dell'intrattenimento musicale che si esibiranno sulle due grandi terrazze che dominano il quartiere EUR. Terrazza delle Arti e Terrazza Novecento, due anime distinte racchiuse in un unico corpo, il Palazzo dei Congressi in Piazza J.F. Kennedy 1, dove sin dalle prime ore della sera si assisterà a spettacoli teatrali e musicali sulla Terrazza delle Arti (a partire dal 5 luglio), mentre in seconda serata sulla Terrazza Novecento, prenderanno vita i party con i maggiori esponenti delle console italiane e internazionali. Tra gli appuntamenti di spettacolo troveremo, tra gli altri, Cinzia Leone, Pablo & Pedro, Dado, mentre per quelli della notte spiccano nomi come Albertino, Fargetta, Cristian Marchi, Molella, Tommy Vee, oppure party tra cui il Samsara On Tour, o quello a cura di Dimensione Suono Roma, radio ufficiale della manifestazione al Palazzo dei Congressi. Tutte le serate saranno seguite dall'emittente che per il terzo anno consecutivo è media partner della kermesse.

TERRAZZA DELLE ARTI

Programma a cura del direttore artistico Achille Mellini. Le Terrazze Teatro Festival è la rassegna all'insegna della comicità curata da Achille Mellini e giunta alla sua quarta edizione. Partirà il 5 luglio e proseguirà fino al 3 agosto. Ogni venerdì e sabato aperitivo dalle 19.00 e inizio spettacoli ore 21.30. Si esibiranno per la rassegna Le Terrazze Teatro Festival, artisti tra cui Cinzia Leone (26 luglio) , Enzo Salvi (20 luglio), Pablo & Pedro (12-13 luglio), Dado (6 luglio), Antonello Costa (2 agosto), CentoUno, i Comici di S.C.Q.R.. Nelle passate edizioni hanno raccolto applausi nomi della comicità come Enrico Montesano, Paola Minaccioni, Pino Insegno e Roberto Ciufoli, Rodolfo Laganà, Maurizio Mattioli, Francesca Reggiani e altri ancora. Oltre ai professionisti della risata, torna la seconda edizione del Premio Persefone Comicus, presieduto da Maurizio Costanzo e diretto da Francesco Bellomo.

TERRAZZA NOVECENTO

Programma a cura del direttore artistico Gianluca Neon. Per un giovedì al mese cena-spettacolo, con possibilità di cenare mentre sul palco si svolgeranno gli spettacoli musicali selezionati dalla direzione artistica. Ogni venerdì e sabato dalle 23.30 alle 03.00, riflettori accesi sulla notte con i beniamini delle console dance anni'90 il venerdì e, le sonorità house ogni sabato sera. Tutti i venerdì Happy Hours dalle 21.30. A guidare l'imponente macchina dell'entertainment per la seconda parte della serata, saranno i djs selezionati dal direttore artistico Gianluca Neon. Il palinsesto musicale parte dalla salda base dei tanti djs resident noti al pubblico delle notti romane, tra cui Massimiliano Rezzonico, Marco Gioia, Faber Cucchetti, Double Fab, Massimo Marino, Marco Casale, Luigi Tassi, Matteo Passerini, che mixeranno grandi successi accompagnati dalle voci di Lele Sarallo e Lory Voice. Due gli appuntamenti che impreziosiscono le notti d'estate, quello del venerdì con Forever Young (il party nel segno delle sonorità anni'90) e quello del sabato, in cui saliranno in console i più grandi esponenti della musica house.

IL PROGRAMMA DELLE NOTTI SULLA TERRAZZA NOVECENTO

Tanti gli ospiti che si alterneranno nei weekend dell'estate. Si parte da Dj Kubik il 7 giugno con il colorato set del dj che suona mascherato da Cubo di Rubik. Si passa poi ad Albertino venerdì 14 giugno, notte in cui sarà accolto sul dancefloor un vero maestro della dance music. Il 21 giugno è la volta di Fargetta, leggendario esponente del Deejay Time, a cui seguirà sabato 22 giugno l'arrivo del party Samsara On Tour, con tutto il meglio dell'intrattenimento salentino che sbarca a Roma. Il mese di luglio comincia con le inconfondibili vibrazioni di Cristian Marchi, mentre il 26 luglio arriva il virtuoso della console Giorgio Prezioso. Il 6 settembre ai piatti c'è Maurizio Molella che sarà poi seguito da Tommy Vee, nella serata di chiusura di sabato 22 settembre. Ogni venerdì apriranno le danze i resident Matteo Passerini, Massimiliano Rezzonico e Massimo Marino, mentre tutti i sabati ritorneranno i padroni di casa Marco Gioia, Faber Cucchetti, Double Fab, Marco Casale e Luigi Tassi, le cui selezioni saranno impreziosite dalle voci di Lele Sarallo e Lory Voice e dall'animazione a cura di Vanguard Agency. Grande attesa anche per i party in collaborazione con Dimensione Suono Roma, che avranno luogo il 29 giugno, il 27 luglio ed il 31 agosto.