Gli alunni della scuola "Manin" sul podio col giardino multicolor

“Il Giardino multicolor”, area verde ecosostenibile realizzata dall’estro creativo dei piccoli della scuola primaria “Daniele Manin” dell’Esquilino, conquista il podio di “+ controllo, - consumo”, il progetto realizzato da Eni gas e luce in collaborazione con Eniscuola e Anp Lazio, nato con l'obiettivo di sensibilizzare anche le giovani generazioni su tematiche di sostenibilità promuovendo un utilizzo migliore dell'energia e uno stile di vita consapevole.

L’iniziativa ha coinvolto 150 studenti, tra i 7 e i 10 anni, degli istituti primari Daniele Manin, Levi Montalcini e Alessandro Manzoni della Capitale, per un totale di 6 classi e 30 gruppi complessivi. Grazie al supporto di specialisti, la manifestazione, conclusasi ieri con la cerimonia di premiazione presso l’istituto paritario Pio IX Aventino, ha raccontato l'efficienza energetica attraverso la robotica creativa e il coding: un metodo di apprendimento non convenzionale, versatile, innovativo e coinvolgente, basato sul concetto di edutainment. I 30 elaborati sono stati esaminati da un comitato di valutazione composto dal professor Enrico Nardelli, docente di matematica dell'università di Roma “Tor Vergata” e ideatore del progetto Programma il futuro, Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale presidi del Lazio, e da ingegneri di Eni gas e luce, giornalisti ed esperti di settore. Il team vincitore approderà in quel di Milano dove incontreranno gli ingegneri e i ricercatori di Eni per un confronto sul prototipo realizzato e una visita al Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci. Tutti i prototipi realizzati dalle scuole verranno esposti negli Energy store Eni gas e luce di Roma.