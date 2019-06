Bambino di 6 anni schiacciato sotto il cancello di casa. Gravissimo

Tragedia a Ostia Antica dove un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito schiacciato dal cancello scorrevole della propria abitazione. L’incidente è avvenuto alle 19 circa a via Rivautella 22. Il piccolo stava chiudendo il cancello quando, per cause da accertare, questo è uscito fuori binario precipitando. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Roma Ostia Antica, i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha attivato l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato il bambino, in pericolo di vita, all’ospedale Bambino Gesù. Il cancello è stato sequestrato dai carabinieri che stanno svolgendo accertamenti.