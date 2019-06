Tenta di rapire e violentare una bimba davanti agli occhi della nonna

Ha tentato di rapire una bambina di nove anni mentre si trovava in compagnia di sua nonna in via Gaetano Donizetti ad Albano, comune dei Castelli Romani, alle 22.30 di sabato. L’uomo, un quarantenne italiano sotto effetto di sostanze stupefacenti, è stato bloccato grazie all’intervento di alcuni passanti che hanno dato l’allarme. Sul posto è intervenuta la polizia che ha denunciato l’uomo per tentato sequestro e lesioni.