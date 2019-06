Dieci automobili in fiamme nella notte. Tanta paura a Casal Bertone

Brusco risveglio per gli automobilisti di Casal Bertone, a Roma. Alle 3 della scorsa notte squadre del Comando di Roma sono intervenute in via Giovanni Pittalunga 15 per un incendio di autovetture. Sul posto due squadre e un'autobotte dei Vigili del Fuoco. Il personale prontamente intervenuto provvedeva a spegnere le autovetture di cui 7 distrutte dalle fiamme e altre 3 danneggiate dal calore. Non ci sono persone ferite o intossicate. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Risulta che a bruciare per prima sia stato il motore di una Smart. Al momento non è stato trovato nulla che faccia pensare al dolo. Le indagini sono comunque ancora in corso. La denuncia dell'incendio si può leggere anche sulla pagina Facebook del comitato di quartiere che chiede "maggiore presenza delle istituzioni delle strade del quartiere".