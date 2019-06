Schianto in ultraleggero, coppia di romani in gravi condizioni

Un uomo e una donna, romani, sono rimasti gravemente feriti in un incidente aereo sui monti Martani, in Umbria. L'aereo ultraleggero sul quale viaggiavano i due - entrambi sui 70 anni - è caduto in località Collesecco di Gualdo Cattaneo. Non ancora chiara la dinamica dell'incidente. I due sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Perugia ed entrambi sono ricoverati in rianimazione con riserva di prognosi. Per soccorrerli sono intervenuti gli elicotteri Icaro del 118 e Drago dei vigili del fuoco presenti anche con squadre a terra.