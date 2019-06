Investe tre ragazze e scappa, caccia al pirata a Capannelle

Tre ragazze sono stati investite la notte scorsa in via delle Capannelle, a Roma, da un'auto pirata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo Appia. Le tre ragazze, rispettivamente di 25, 26 e 27 anni, sono rimaste ferite in maniera non grave: sono state trasportate al Policlinico Tor Vergata in codice giallo. L'auto, prima di fuggire, ha anche urtato un veicolo in sosta. Gli agenti della polizia locale hanno raccolto elementi e ascoltato testimonianze per risalire al responsabile.