Nemi profuma di fragole: torna la sagra famosa nel mondo

Torna un appuntamento imperdibile la sagra delle fragole di Nemi, il 2 giugno, tra le più longeve, blasonate e conosciute sagre a livello internazionale. Tra i partner di questa edizione oltre a quello istituzionale della Regione Lazio ci saranno Radio Dimensione Suono Soft, Cinecittà World.

Cittadina deliziosa dei Castelli Romani da lungo tempo Nemi ha fatto delle fragole il suo vanto e la fama. Il particolare microclima favorito dalla presenza dell’omonimo lago, insieme con la costanza degli abitanti che per secoli hanno cercato le piantine nel sottobosco per trapiantarle nei poderi terrazzati delle pendici del lago o sulle sponde del lago stesso, permettono una coltivazione rigogliosa. E chi è ghiotto del frutto simbolo di Nemi e dell’estate, non può certo perdersi questo appuntamento unico.

Per non deludere le aspettative, l’edizione di quest’anno propone un cartellone di appuntamenti importanti sia dal punto di vista culturale che folcloristico - dichiara il sindaco di Nemi Alberto Bertucci - che cerca di andare incontro a tutte le esigenze e i gusti dei tantissimi partecipanti tra i turisti, i visitatori, i numerosissimi castellani che affollano ogni anno il piccolo borgo, gli appassionati d’arte e di storia e ovviamente, i più piccoli.

Protagoniste indiscusse della Sagra saranno come sempre le "Fragolare", che come ogni anno, sfileranno in corteo per il paese indossando l’antico costume della tradizione: gonna rossa, bustino nero, camicetta bianca e mandrucella di candido pizzo in testa.

Per l’intera settimana i vicoli del paese si riempiranno di banchi dove verranno proposte le due varietà tipiche della zona, le fragoline e i fragoloni: dalle marmellate ai liquori, dallo spumante fragolino ai primi piatti come il riso alle fragole, il frutto simbolo di Nemi sarà esaltato in tutte le sue caratteristiche.

Il Comune diventa smart con MyNemi

L’amministrazione comunale potrà interagire con cittadini e turisti attraverso un’applicazione mobile nativa per smartphone e tablet. Il Comune di Nemi è a portata di mano. Tutto racchiuso in una applicazione mobile dedicata e commissionata dall’amministrazione comunale. MyNemi, l’app istituzionale disponibile gratuitamente sull’Apple Store e Google Play, fa convergere in un solo dispositivo il flusso di informazioni istituzionali, turistiche, culturali e commerciali, sia verso la cittadinanza sia verso l’amministrazione. Interazione e inclusione digitale sono garantiti da una app che sarà aggiornata costantemente trasformando l’informazione istituzionale e istituzionale e l’offerta del territorio in un semplice e immediato touch.

Da non dimenticare Borgo DiVino

Si rinnova l'appuntamento con la 5° edizione di Borgo DiVino. Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno torna a Nemi la kermesse enologica dedicata alla promozione dei migliori vini italiani. Una rappresentanza d'autore dei calici del Bel Paese con tanti appuntamenti tematici, degustazioni guidate, eventi culturali e non solo, nella cornice di uno dei Borghi più belli d'Italia.