La Raggi stanzia 12 miliardi per rimettere a posto i parchi romani

Un primo passo, importante, per far fronte alla situazione al collasso. Obiettivi: decoro e sicurezza insieme. 12 milioni di euro per riqualificare parchi, giardini e ville storiche della Capitale, dal centro alla periferia. Ad annunciarlo ieri la sindaca Raggi, insieme al presidente della Commissione Ambiente, Daniele Diaco. Da Villa Sciarra a Villa Fiorelli, da Parco Nemorense a Villa Pamphilj fino a Villa Borghese. Delle 20 gare per il “new look” di altrettante aree verdi, alcune sono state già ultimate, altre sono in fase di aggiudicazione. “Si tratta – come spiega il Campidoglio - di interventi attesi dai cittadini da tempo, in alcuni casi addirittura decenni”. “Dopo anni finalmente si torna ad investire sui parchi e sulle ville storiche con gare trasparenti. Un restyling che genera lavoro e mette in moto l’economia, dando un’opportunità alle imprese e alla piccola e media imprenditoria”, ha detto Raggi presentando il programma dei lavori. La prima cittadina ha pure informato dell'arrivo in centro di nuovi cestini per l'immondizia in ferro in sostituzione dei bustoni di plastica trasparenti introdotti alcuni anni fa in seguito all'allerta terrorismo. Tra gli interventi previsti: sistemazione o rinnovamento di recinzioni e cancelli, installazione di sistemi di videosorveglianza, ripristino di fontane monumentali, messa a dimora di alberature, posizionamento di nuove panchine, giochi per bambini e attrezzature ginniche. I primi cantieri sono già partiti ieri a Villa Fiorelli, quartiere San Giovanni; entro giugno verranno avviati i lavori al parco Eroi di Cefalonia a Spinaceto e a largo Mola di Bari all'Alessandrino. A luglio sarà la volta del parco di Salone, parco Nemorense, Villa Sciarra e del giardino di viale Carlo Felice all’Esquilino. Entro l'anno verranno assegnati gli appalti e prenderanno il via, tra gli altri, i lavori a Villa Borghese, con un intervento mirato attorno al giardino del Lago, al parco di Colle Oppio, a Villa Doria Pamphilij e nelle aree verdi attorno al Colosseo. In periferia, il cronoprogramma toccherà il parco di piazza Balsamo Crivelli, il parco di Salone e quello dell'Acqua e del Vino. Al Portuense partirà un cantiere per la riqualificazione di piazza Forlanini, pensata soprattutto per gli alunni della vicina scuola. “Particolare attenzione è stata mostrata, nelle soluzioni adottate, al superamento delle barriere architettoniche, come proprio in Piazza Forlanini, dove è previsto un percorso per ipovedenti”, ha evidenziato il presidente Diaco. Per il 2020 i bandi per i lavori a Villa Lazzaroni, parco San Sebastiano, parco San Biagio Platani, via Rosa Ramondi Garibaldi, parco di Forte Ardeatino, parco della Caffarella, Villa Chigi, Villa Celimontana, Villa Ada e Villa Torlonia.