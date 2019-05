Ricatta l'ex amante sposato e si fa dare 20mila euro. Arrestata

Come per il protagonista del film "Attrazione Fatale", per un cinquantasettenne romano una "semplice" avventura extraconiugale si è trasformata in un vero e proprio incubo. L’ex amante, una donna italiana di 46 anni non ha "digerito" l’abbandono da parte dell’uomo e, dal 2016 ad oggi, gli avrebbe chiesto in più occasioni indebite somme di denaro per un ammontare complessivo di ben 20.000 euro.

La vittima veniva continuamente ricattato dall’ex amante che lo minacciava di rivelare la loro relazione alla famiglia. Ovviamente era in possesso di materiale più che compromettente nel suo smartphone: foto, messaggi etc. Più volte l’uomo ha cercato di opporsi a queste continue minacce e ricatti ma il timore di perdere i suoi affetti più cari era ancora più forte della voglia di liberarsi da questa donna ormai fuori controllo.

Questo fino a quando – sfinito dalle incessanti richieste dell’ex – la vittima si è deciso finalmente a denunciare tutto ai carabinieri della Stazione di Villa Bonelli che, dopo i dovuti accertamenti del caso, hanno arrestato la donna con l’accusa di estorsione.

Coglierla in flagranza di reato è stato semplice: è bastato fissare un nuovo incontro con la ricattatrice con la promessa di consegnarle l’ennesima somma di denaro da lei richiesta. Ma ad attenderla oltre l’uomo c’erano anche i carabinieri che, appostati a pochi metri dal luogo dell’appuntamento, hanno bloccato l’ex proprio nel momento in cui intascava la somma in contanti pari a 800 euro.

Per la donna si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia e l’uomo può finalmente tirare un sospiro di sollievo, libero dalla ricattatrice ma soprattutto dalla folle ex amante.