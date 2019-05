High School Game, ecco le scuole vincitrici

Si è tenuta lunedì 20 Maggio, alla Sala Convegni dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, la Finale Nazionale di High School Game, il progetto live e digital sviluppato dalla piattaforma crossmediale WiContest, leader nel settore dell’edutainment e dell’entertainment.

Grande entusiasmo ed enorme soddisfazione per gli studenti che si sono aggiudicati il podio del contest didattico e interattivo più famoso d’Italia!

Dopo mesi di preparazione, sono stati proclamati i vincitori: la classe III del Liceo Scientifico “A. Nobel” di Torre del Greco (NA), la classe IV dell’I.I.S. “De Pinedo Colonna” di Roma, la classe V del Liceo Scientifico “Pasolini-Fermi” di Potenza, che si sono aggiudicati un viaggio a Barcellona di quattro giorni a bordo della nave Cruise della Grimaldi Lines, borse di studio, corsi di Business English e buoni per l’acquisto di testi universitari.

A premiare i ragazzi, Alessandro Greco e Antonella Salvucci, che hanno condotto l’evento e intrattenuto i 300 studenti, provenienti dalle 70 scuole italiane, che si sono sfidati in quiz su specifici temi (educazione stradale, ambientale, Business English e Cyberbullismo, tra i tanti).

HIGH SCHOOL GAME - Il contest, che vede il supporto del CTS (Centro Turistico Studentesco) e di Ang (Agenzia Nazionale per i giovani), fa parte della piattaforma crossmediale WiContest, ideata da Planet Multimedia Srl, leader nel settore dell'edutainment e dell'entertainment che, unendo creatività e strumenti multimediali, realizza i progetti culturali e di intrattenimento. High School Game gode di numerose partnership: Grimaldi Lines come Main Partner e il Salone dello Studente come Official Partner, Anas per il contest tematico sulla sicurezza stradale, SHENKER per il contest tematico su Business English, Connect4Climate per il contest sull’educazione ambientale, gli atenei LUMSA, IULM, LABA, l’Università Vanvitelli di Caserta, l’Università di Foggia, l’Università Federico II di Napoli e l’Università della Calabria come Scientific Partner e orientamento agli studenti.