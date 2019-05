A Rainbow Magicland faccia a faccia con l'avventura

Rainbow MagicLand, la Capitale del divertimento in collaborazione con l’Associazione Ciociaria Camper Club di Frosinone, apre le porte del parco divertimenti più grande del Centro – Sud Italia a tutti i viaggiatori su quattro ruote per il 1° Raduno Nazionale Camper di Rainbow MagicLand. L’evento si svolgerà il 24, 25 e 26 maggio, tre giornate interamente dedicate al divertimento e all’avventura!

Un’occasione imperdibile per visitare Rainbow MagicLand e provare tutte le novità di questa stagione. Tra attrazioni adrenaliniche uniche e l’esperienza immersiva nell’affascinante area giungla “Tonga”, spettacoli sempre a disposizione e street animation potrete vivere una giornata di puro divertimento, con tutta la famiglia. In mattina appuntamento con la visione esclusiva del Musical Aladin, presso il Gran Teatro. Con Aladin, la magia del Musical, sarete avvolti dalle atmosfere e dai profumi del lontano Oriente, entrerete nella leggendaria Agrabah, incontrerete la bellissima Principessa Jasmine, Jafar il perfido Gran Visir e ovviamente Aladin, il fortunato ladro che per conquistare la sua amata affronterà insidie e mille peripezie.

Rainbow MagicLand si raggiunge in camper direttamente dalla A1 Milano - Roma - Napoli, con uscita consigliata a Valmontone per chi proviene da Nord e da Roma oppure a Colleferro per chi arriva da sud. Il parcheggio è situato in un'area riservata in prossimità del Parco. Inoltre, per soddisfare gusti e palati diversi ci sono tanti punti ristoro dove è possibile gustare i cibi più appetitosi avvolti in magiche atmosfere; e, poi, ancora bar e chioschi, un’area pic-nic ben attrezzata. Il Ristorante Castello, completamente rinnovato, propone una nuova offerta comprensiva di portate orientate al wellness. Il tutto può essere piacevolmente consumato all’ombra di una nuova pergola con vista sul lago. Nel fast food Boccondivino si possono gustare cibi di alta qualità come gli ottimi hamburger 100%carne di manzo. Al bar situato lungo la Main street, potrete provare il panino gourmet preparato espresso, con la possibilità di scegliere sia la tipologia di pane che la farcitura. Nella nuova area jungla il rivoluzionato bar oltre ai panini, la pizza e gli hamburger, propone un’offerta a misura di bambino con snack golosi da passeggio. E anche per chi è intollerante al glutine, nei ristoranti Rainbow MagicLand sono presenti cibi “gluten-free”, per persone che seguono una dieta senza glutine.