Schianto sull'Ardeatina, muore una donna. Sei feriti tra cui quattro ragazzini

Incidente mortale nel pomeriggio sulla via Ardeatina, a Roma. Una donna, 68 anni, è morta nello scontro tra tre auto (una Toyota, una Mercedes e una Ford Focus) mentre sei persone sono rimaste ferite, di cui una gravemente. Si tratta di un uomo di 30 anni, che era alla guida della Ford Focus, che è stato trasportato in ospedale con l'eliambulanza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto la vittima dalle lamiere della Toyota. Una donna e quattro ragazzi (di 12, 13, 16 e 17 anni), che erano a bordo della Mercedes, sono stati affidati alle cure mediche del 118 presente sul posto. L'incidente è avvenuto verso le 17.45 al km 22,500 di via Ardeatina. La strada è stata chiusa al traffico fino al termine dell'intervento.

Il conducente della Ford Fiesta è stato trasportato con elisoccorso al Policlinico Umberto I in codice rosso mentre le cinque persone che erano a bordo della Mercedes, tra cui la conducente di 47 anni, sono state portate in codice giallo al Nuovo Ospedale dei Castelli Romani. Sono in corso accertamenti da parte del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, in cui ha perso la vita una donna, avvenuto verso le 18 sull'Ardeatina.