Esquilino, tre turiste rubano spazzole e antenne dalle auto e si vantano su FB

Tre turiste rubano 16 antenne dalle auto in sosta, sfasciano alcuni tergicristalli e poi si vantano della "bravata" su Facebook. Non bastavano i vandali di casa nostra. Ieri notte, i carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato tre turiste, una 24enne belga e due cittadine francesi, di 24 e 26 anni, sorprese a danneggiare le autovetture in sosta in via Bixio, quartiere Esquilino.

Transitando lungo la via, i carabinieri hanno notato alcune auto con i tergicristalli danneggiati e sono intervenuti per una verifica. Tra le auto parcheggiate hanno trovato le tre giovani che tentavano di nascondersi.

Fermate per un controllo, i carabinieri le hanno trovate in possesso di ben 16 antenne radio, appena asportate da altrettante autovetture.

Le arrestate sono state portate in caserma e trattenute in attesa del rito direttissimo. Sono accusate di furto e danneggiamento aggravato in concorso.