"Musica per Notre Dame in ogni chiesa di Roma". Appello del prete che insegnò il romanesco a Wojtyla

"Prière à Notre-Dame in ogni chiesa". L'appello a tutti gli organisti a suonare la famosa musica del compositore francese arriva da padre Lucio Maria Zappatore, l'ex parroco di Torre Spaccata che fece parlare in romanesco Giovanni Paolo II con la celebre frase: "Volemose bene". "Invito tutti gli organisti a suonare almeno una volta in parrocchia, in questi giorni, la "Prière à Notre-Dame di Boellmann - dice padre Lucio, oggi parroco della parrocchia dei SS. Silvestro e Martino ai Monti a Colle Oppio, il suo quartiere di origine - sarà un omaggio e un momento di riflessione e di preghiera per l'incendio della Basilica di Notre Dame".