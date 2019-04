Giallo sulla metro Spagna. L'Atac: riapre. Ma il Mit smentisce

Giallo sulla riapertura della stazione Spagna della metro di Roma. Oggi in commissione Mobilità del Comune i tecnici di Atac hanno fatto sapere che entro la settimana potrebbe riaprire. Sempre questa settimana potrebbero arrivare buone notizie anche per la stazione Repubblica, chiusa lo scorso ottobre quando un gruppo di tifosi del Cska Mosca venne "inghiottito" da una delle scale, secondo i tecnici, infatti sempre entro questa settimana si potrebbe avere una tempistica per la riapertura. Resta senza risposte Barberini, ancora sotto sequestro.

Ma sulla presunta svolta per le metro della linea A piomba la smentita del Mit: "È assolutamente destituito di fondamento che l’Ustif, l’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, abbia ’liberato' alcune scale mobili delle stazioni della metropolitana di Roma, come risulta essere stato riportato da Franco Middei, responsabile servizi generali di Atac, nel corso della seduta della Commissione capitolina Mobilità". Lo precisa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in una nota. "Con diverse e ripetute comunicazioni e sollecitazioni, l’ultima delle quali inviata ancora il 12 aprile, sia la direzione generale competente del Mit sia l’Ustif stesso - prosegue la nota - hanno richiesto ai responsabili di esercizio di Atac una dichiarazione sul rispetto dell’attuazione delle attività manutentive previste e 'la verifica delle manutenzioni eseguite al fine di accertare che le stesse siano correttamente compiute'".

"Ad oggi - spiega ancora il ministero - non è pervenuto né all’Ustif né alla direzione competente del ministero alcun riscontro da nessun Responsabile di esercizio. Documentazioni necessarie e propedeutiche perché l’Ustif possa procedere con le verifiche e le prove funzionali straordinarie sulle scale mobili Otis delle stazioni di Repubblica, Barberini, Spagna e Flaminio, che sono state o saranno richieste".