Assalto in gioielleria, scappano con 200mila euro. Caccia alla banda

Rapina in una gioielleria di via Casilina a Roma. È accaduto ieri mattina intorno alle 11, in zona Torre Maura, quando tre persone, due uomini e una donna, sono entrate nel negozio a volto scoperto e hanno minacciato il titolare con una pistola. Quest’ultimo, a sua volta, ha estratto un’arma per difendersi ma è stato aggredito e disarmato. I malviventi, fuggendo, hanno portato via diversi gioielli e denaro, oltre all’arma sottratta al negoziante. Non sono state richieste cure mediche. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia del commissariato Casilino. Sono al momento in corso le ricerche dei tre rapinatori.