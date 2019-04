Rivolta per le case ai rom. Casal Bruciato ha vinto

"A quei rom non potevamo dargliela vinta, non potevamo dargli questa casa. Dobbiamo farci giustizia da soli e la gente sta dalla parte nostra, è una battaglia che non possiamo perdere". Quando il compagno di Noemi, la ventenne che con il figlio di 6 mesi ha occupato la casa assegnata ai rom parla, non sa ancora che il Campidoglio ha ceduto alla piazza e che, alla famiglia rom assegnataria di una casa popolare, fuggita dopo...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI