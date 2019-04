Torre Maura blindata per i cortei: "Timore infiltrati"

Da una parte l'estrema destra di CasaPound Italia, dall'altra la contromanifestazione "Non me sta bene che no promossa dalla Cgil e a cui parteciperanno Anpi e Arci (ma anche altre realtà di sinistra) con l'adesione del Movimento 5 Stelle di Roma. Il caso dei rom a Torre Maura (ricollocati dal Comune dopo le violente polemiche dei residenti) continua a far discutere e oggi tutti si ritroveranno vicino l'ex clinica dove il Campidoglio, martedì scorso all'improvviso, ha trasferito 68 nomadi per poi fare dietrofront dopo il timore di una guerriglia urbana. Il quartiere oggi è blindatissimo: si temono infatti infiltrati all'interno dei cortei.