Ad agosto chiude la Metro A: lavori straordinari

Sarà un'estate di passione per i pendolari romani ed i turisti che si troveranno nella Città eterna in agosto. È infatti in programma per il mese più caldo e quello tradizionalmente di fiacca per il trasporto locale il piano di interventi straordinari sulla linea A della metropolitana.

Nello specifico, l'intervento – il cui dettaglio dovrebbe a breve essere reso noto da ATAC e Comune di Roma Capitale – riguarderà la sostituzione dei binari della tratta Anagnina-Ottaviano. Interessato all'intervento, secondo quanto relazionato dall'Agenzia della mobilità, potrebbe essere anche il ballast, ovvero la massicciata sulla quale posano binari e traversine. I lavori, che garantiranno un "armamento" nuovo di zecca (ad iniziare dai deviatoi), comporteranno inevitabilmente la chiusura della linea, non è ancora chiaro se per tratte o completamente.

Nei giorni scorsi, come noto, lo svio di un carro pulitore proprio su un deviatoio nel capolinea di Anagnina, ha provocato disagi e la lunga indisponibilità della stazione